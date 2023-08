Spagna, a Tenerife gli incendi sono fuori controllo

Arafo, 17 ago. (askanews) – Circa 250 vigili del fuoco stanno combattendo da due giorni contro un gigantesco incendio sull’isola spagnola di Tenerife, le fiamme sono “fuori controllo” e per questo le autorità sono state costrette a chiudere le strade e a far evacuare cinque villaggi. Le fiamme si sono propagate in pochissime ore, costringendo diversi comuni della zona, tra cui Santa Ursula e La Victoria, Arrate e Chivisaye, all’evacuazione preventiva.

Sono stati distrutti più di 1800 ettari di vegetazione in 48 ore e centinaia di persone sono state evacuate dalle loro case. L’incendio fa seguito a un’ondata di calore che ha colpito diverse parti del Paese.