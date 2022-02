Spagna, addio alle mascherine all’aperto e nei cortili di scuola

Roma, 8 feb. (askanews) – La Spagna ha annunciato che metterà fine il 10 febbraio all’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, una misura introdotta a fine dicembre di fronte all’ondata di Covid-19 provocata dalla variante altamente contagiosa Omicron.

Isabel Rodriguez Garcia, portavoce del governo spagnolo:

“Oggi, l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto è stato dunque revocato e potremo girare senza mascherine all’esterno a partire da giovedì (10 febbraio), data di entrata in vigore del decreto reale.

“Questa volta i bambini potranno giocare senza mascherina nei cortili della scuola durante la ricreazione. Senza dubbio i bambini e le bambine spagnoli hanno dato grande esempio di responsabilità in tutto questo tempo e e senza dubbio sarà una grande novità sia per loro che per i maestri e le maestre, ma anche per i papà e le mamme”.

“Vi ricordo che le mascherine resteranno obbligatorie al chiuso e anche durante gli eventi organizzati all’aperto, per esempio un concerto, in piedi o seduti, quando la distanza di 1,5 metri non può essere garantita”, ha concluso.

(Fonte immagini Palacio de La Moncloa)