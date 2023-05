Succede in Spagna a Torremolinos. Un italiano di 45 anni è stato arrestato per l'uccisione della sua compagna. Nove anni la ex era scomparsa nel nulla.

Uccisione della compagna, è questa l’accusa che è stata fatta ad un uomo italiano di 45 anni che è stato arrestato per l’omicidio di Paula, una donna di 28 anni dalla quale ha avuto un figlio.

L’arresto è avvenuto a Torremolinos, in Spagna nella giornata di mercoledì 17 maggio. Dietro a questa uccisione potrebbe tuttavia esserci un terribile retroscena: l’ex dell’uomo, Sibora Gagani, di nazionalità albanese, ha fatto perdere completamente le sue tracce nel 2014, sempre nella stessa città.

Spagna, arrestato un italiano di 45 anni: l’ex era scomparsa 9 anni fa

L’uomo accusato dell’omicidio è identificato come Marco G. Stando a quanto si apprende, il 45enne di nazionalità italiana, avrebbe ucciso la compagna Paula con un’arma da taglio. In seguito si è dato alla fuga, ma le forze dell’ordine locali lo hanno ritrovato dopo qualche ora.

Le circostanze della sparizione: in che modo le due vicende sono collegate

Ma in che modo l’uccisione della donna è collegata alla sparizione della ex? Il periodico El Español ha fatto sapere che la foto del 45enne che era stata condivisa sui social era anche giunta agli occhi dei genitori di Sibora che, all’epoca dei fatti, aveva solo 22 anni. I due si erano conosciuti a Nettuno, poi il trasferimento a Torremolinos dove sembrerebbe che la ragazza possa aver vissuto con il nome fittizio di Simona Faraone. Il 45enne Marco G., all’epoca dei fatti, avrebbe affermato che la 22enne se ne fosse andata per fare ritorno in Italia.