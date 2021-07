Spagna, auto travolta da un treno in transito: morti 4 giovani

Tragedia in Spagna dove un treno in transito ha travolto un auto nei pressi della stazione di Novelda-Aspe a ovest di Alicante. Morti 4 giovani.

Dramma nella comunità autonoma Valenciana dove quattro giovani tutti di età tra 29 e i 31 anni sono stati travolti in pieno da un treno in transito mentre si trovavano a bordo di un auto non molto distanti dalla stazione di Novelda-Aspe situata ad ovest di Alicante.

La dinamica dell’incidente che è stato documentato sui social da molti utenti, non sarebbe ancora chiara. i giovani ad ogni modo sarebbero deceduti subito dopo il violento impatto con il treno che, secondo quanto riportano i media locali, si è fermato dopo circa un chilometro. Le forze dell’ordine locali hanno intanto avviato un’indagine al fine di fare luce su cosa possa essere stata la causa dell’incidente.

Muy grave accidente de trafico en Novelda entre el tren intercity de Barcelona y un vehículo en el paso a nivel. Lamentamos los 4 fallecimientos de los integrantes del vehículo. Nuestro pésame a familiares y amigos DEP#bomberos #cpba #enaccion pic.twitter.com/7d2LhQZxOM — Consorcio Bomberos Alicante (@BomberosDipuALC) July 2, 2021

Spagna treno travolge auto, il veicolo è andato completamente distrutto

Intanto da come si evince da diverse immagini pubblicate su Twitter, si nota come l’automobile si sia ridotta ad un cumulo di lamiera, tanto che i vigili del fuoco hanno impiegato diverso tempo per rimuovere alcuni pezzi di auto incastrati nel treno. Il veicolo infatti, nonostante il freno di emergenza installato nella motrice del treno, è stato trascinato per diversi metri prima che il convoglio potesse arrestarsi completamente.

Sul posto sono giunti gli operatori sanitari, che nulla hanno potuto fare per salvare le vite dei quattro ragazzi le cui identità – riporta il quotidiano spagnolo “El Pais” – non sarebbero state completamente indentificate. Sui loro corpi la magistratura iberica ha disposto l’autopsia.

Spagna treno travolge auto, errore umano o malfunzionamenti della ferrovia?

Intanto le autorità locali stanno cercando di fare luce se l’incidente possa essere stato causato da un errore tecnico dovuto al malfunzionamento delle barriere o da una disattenzione dell’automobilista. A tal proposito il sindaco di Novelda Fran Martinez ha dichiarato: “È stato verificato più volte che tutto funzionava. Anche questo passaggio a livello non è considerato un’eccezione. Ora il caso è stato avviato e le indagini dovranno fare chiarezza su questo terribile incidente”.

Spagna treno travolge auto, nel convoglio non ci sono stati feriti

Ad ogni modo ad eccezione dei quattro giovani tragicamente scomparsi, non ci sarebbero stati altri feriti né da parte dei passeggeri né tra macchinisti. Secondo quanto riporta “El Pais” il veicolo dei quattro ragazzi proveniente dalla stazione ferroviaria potrebbe aver percorso un bivio, imboccando poi la corsia opposta attraverso uno spazio libero lasciato nel passaggio. Secondo quanto rilevato dai primi controlli tutto sarebbe funzionato correttamente.