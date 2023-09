Spagna: Diaz, 'ho parlato con Puidgemont, avremo un governo progressista'

Roma, 6 set (Adnkronos) - "Ho parlato con il leader catalano e vi posso dire che avremo un governo in Spagna. La Catalogna non è un problema ma una opportunità, è un Paese diverso ma la diversità rappresenta la nostra ricchezza e noi saremo migliori con le diversit&a...

Roma, 6 set (Adnkronos) – "Ho parlato con il leader catalano e vi posso dire che avremo un governo in Spagna. La Catalogna non è un problema ma una opportunità, è un Paese diverso ma la diversità rappresenta la nostra ricchezza e noi saremo migliori con le diversità. Sì, assolutamente, avremo un governo progressista in Spagna". Lo ha detto la leader di Sumar e ministra del Lavoro uscente Yolanda Diaz alla festa dell'Unità a proposito dell'incontro con Carles Puigdemont nell'ambito delle trattative per la formazione di un nuovo governo in Spagna dopo le elezioni del luglio scorso.

"La Meloni, la destra, l'estrema destra non sono imbattibili, possiamo vincere. Io sono qui per trasmettere un messaggio di speranza -ha spiegato la Diaz, che ha preso parte a un dibattito sul lavoro con la leader del Pd Elly Schlein-. La Spagna ha votato in circostanze difficili, eravamo arrivati da una sconfitta difficile dei progressisti alle municipali. Durante la campagna elettorale abbiamo dovuto dare una svolta a livello emotivo. La Spagna ha votato a favore dei progressisti, siamo a riusciti a vincere contro la destra e l'estrema destra, che hanno programmi identici. Il 23 luglio è una giornata molto importante, un esempio per tutta l'Europa".