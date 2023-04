Spagna, dimentica l'accendino nei pantaloni ed esplode l'asciugatrice

In Spagna un cliente dimentica l’accendino nei pantaloni ed esplode l’asciugatrice che aveva appena riempito con i suoi abiti da lavare. In un video diventato virale si vede un uomo che esce poco prima che il surriscaldamento inneschi il botto in una lavanderia a gettoni. A riprendere la scena che avrebbe potuto avere une sito molto meno comico e perfino fatale sono state le telecamere di sicurezza di una lavanderia a gettoni in Spagna, a La Coruña.

Accendino nei pantaloni, esplode l’asciugatrice

Le immagini catturate sono quelle del momento esatto in cui avviene l’esplosione di una delle asciugatrici. In quei 16 secondi di video si vede infatti un uomo che esce dalla lavanderia con delle borse in mano chiudendo la porta dietro di sé. Ecco, il tempo di contare fino a dieci che esplode tutto con gran violenza. Da quanto riporta Repubblica l’esplosione è stata così forte che “ frantumato tutte le sue finestre e ha persino strappato la porta d’ingresso dai cardini e ha causato altri danni alla facciata del palazzo.”

L’arrivo della polizia e le indagini

Gli investigatori della polizia sono del parere che l’esplosione possa essere stata causata dal surriscaldamento di un accendino. L’oggetto, che avrebbe funto da innesco, era stato lasciato all’interno della tasca di un paio di pantaloni.