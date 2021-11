Spagna, donna usa il gesto della mano contro le violenze di genere: salvata dal compagno

In Spagna, una donna ha usato il gesto della mano diventato virale sui social per denunciare la violenza di genere, salvandosi dal compagno violento.

In Spagna, una donna ha fatto ricorso al gesto della mano diventato virale sui social e impiegato per denunciare la violenza di genere per chiedere aiuto e sollecitare l’intervento della polizia.

Nello specifico, il gesto mimato dalla vittima di maltrattamenti si compone di una serie di passaggi. Si inizia, infatti, mostrando una mano aperta rivolta verso l’alto e il pollice piegato contro il palmo. Successivamente, si procede chiudendo sul pollice le altre quattro dita della mano per indicare simbolicamente di essere in pericolo, di trovarsi in trappola.

Il segnale, che si è diffuso in contesto internazionale grazie alla vasta risonanza che ha ottenuto sui social, ha consentito a un’altra donna vittima di abusi di essere salvata da un compagno violento, attualmente arrestato dalle forze dell’ordine in quanto presunto responsabile di maltrattamenti.

La vicenda, che si è verificata nella città di Barcellona nella giornata di giovedì 11 novembre, ha fatto scattare immediatamente l’intervento degli agenti di polizia che hanno tratto in salvo la donna e posto in stato di fermo il suo compagno.

L’episodio, inoltre, è stato divulgato dai Mossos d’Esquadra ossia la polizia della Catalogna, in Spagna.

In merito all’accaduto, i Mossos d’Esquadra e i media iberici hanno riferito che la donna si trovava in una sala d’attesa di una clinica privata sita nella città di Barcellona, insieme al compagno, quando ha mimato il gesto.

Secondo quanto rivelato dalle autorità spagnole, il segnale è stato notato da una delle dipendenti della struttura sanitaria di Barcellona che si è rapidamente attivata, contattando la polizia.

In seguito all’intervento della polizia, la donna e il suo compagno, portato via in manette, sono stati interrogati separatamente.

Il segnale, ormai sempre più usato nel mondo, è stato inizialmente proposto da alcune organizzazione femministe del Nord America come strumento per aiutare le vittime di violenza durante i lockdown imposti dalla pandemia. Con il trascorrere del tempo, il gesto della mano si è infine diffuso in modo sempre più deciso e prepotente, salvando la vita di diverse donne.