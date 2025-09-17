Spagna e Altri Paesi Europei Uniscono le Forze per Boicottare l'Eurovision 2026

La Spagna e altri quattro paesi europei stanno valutando la possibilità di ritirarsi dall'Eurovision 2026 a causa della controversa partecipazione di Israele.

Recentemente, il clima intorno all’Eurovision 2026 si è fatto teso, con cinque paesi europei che hanno espresso la loro intenzione di non partecipare se Israele sarà presente. In questo contesto, la Spagna si è distinta come il primo membro dei “Big Five”, che include anche Italia, Germania, Francia e Regno Unito, a lanciare un appello per un boicottaggio.

Le preoccupazioni sollevate da queste nazioni non derivano solo da questioni etiche legate alla situazione a Gaza, ma anche dal timore che l’evento possa diventare eccessivamente politicizzato.

Motivazioni del boicottaggio

La proposta di boicottaggio è stata avanzata dal direttore dell’emittente RTVE, José Pablo López, e ha ricevuto un consenso significativo all’interno del Consiglio di Amministrazione dell’azienda, con 10 voti favorevoli, 4 contrari e un’astensione. Questo dibattito è emerso dopo che RTVE ha sollecitato una discussione “seria e profonda” durante l’Assemblea Generale della UER (Unione Europea di Radiodiffusione), sottolineando la necessità di considerare l’impatto negativo della presenza di Israele alla manifestazione canora.

Il contesto politico e culturale

Il segretario generale di RTVE, Alfonso Morales, ha evidenziato come negli ultimi anni l’attenzione si sia spostata dalle questioni artistiche a quelle politiche, a causa della controversia legata a Israele. La preoccupazione principale è che l’Eurovision, un evento che dovrebbe celebrare la musica e la cultura, rischi di perdere la sua essenza a causa delle tensioni geopolitiche.

Le reazioni europee

La reazione della Spagna non è stata isolata. Il 9 settembre, l’emittente islandese RÚV ha dichiarato che potrebbe ritirarsi dal contest se Israele parteciperà. Il direttore generale di RÚV, Stefán Eiríksson, ha espresso forti preoccupazioni riguardo alla condotta della emittente israeliana e del governo di Israele stesso, affermando che le regole del concorso potrebbero essere violate. Anche la Slovenia ha fatto sentire la sua voce, seguita dall’Irlanda, la quale ha confermato che la sua partecipazione dipenderà dalla decisione della UER riguardo a Israele.

Le posizioni delle emittenti

In particolare, l’emittente olandese AVROSTOS ha sottolineato che le attuali violazioni dei diritti umani e la repressione della libertà di stampa in Israele rendono inaccettabile la sua partecipazione all’Eurovision. Hanno evidenziato il numero crescente di giornalisti uccisi e le interferenze da parte del governo israeliano durante le edizioni precedenti del festival.

Un contesto di tensione

Già durante l’edizione passata dell’Eurovision, che si è tenuta a maggio a Basilea, erano emerse richieste di esclusione di Israele dalla competizione. In quella occasione, le proteste erano state accompagnate da lettere ufficiali da parte di paesi come Spagna, Islanda e Slovenia, che chiedevano l’esclusione di Israele. Tuttavia, le loro richieste erano state ignorate, e l’evento si era svolto in un clima di forte contestazione contro le azioni del governo israeliano verso i palestinesi.

Prospettive future

La decisione finale della UER riguardo alla partecipazione di Israele sarà comunicata entro dicembre. Nel frattempo, a causa delle controversie, sono state prorogate le scadenze per la presentazione degli artisti e il ritiro volontario. Nonostante le crescenti pressioni, Israele ha confermato la sua presenza al festival, mostrando la sua determinazione a partecipare nonostante le critiche.

Il dibattito sull’Eurovision 2026 illumina una questione più ampia riguardante il ruolo della musica e della cultura in un contesto di conflitto e tensione geopolitica. La decisione di molti paesi di boicottare l’evento potrebbe segnare un punto di svolta significativo, non solo per il festival stesso, ma anche per il modo in cui la cultura viene utilizzata come strumento di dialogo e protesta.