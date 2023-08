Spagna: Fidanza (Fdi-Ecr), 'inquietante convergenza tra Sánchez e secessionisti'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "In Spagna l’accordo tra la sinistra e gli indipendentisti catalani, che ha portato alla elezione della deputata socialista Francina Armengol alla presidenza del Congresso, prefigura una convergenza ancora più inquietante verso un ormai probabile secondo...

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "In Spagna l’accordo tra la sinistra e gli indipendentisti catalani, che ha portato alla elezione della deputata socialista Francina Armengol alla presidenza del Congresso, prefigura una convergenza ancora più inquietante verso un ormai probabile secondo governo Sánchez. A farne le spese non sarà soltanto l’unità nazionale della Spagna aggredita dalle concessioni di Sánchez ai secessionisti, ma anche il delicato assetto istituzionale del multilinguismo europeo". È quanto dichiara in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia – Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.

"A quanto pare, infatti, tra i punti dell’accordo tra Sanchez e il ricercato Puigdemont, c’è la richiesta del governo spagnolo al Consiglio europeo di riconoscere come ulteriori lingue ufficiali dell’Ue il catalano, il basco e il galiziano. L’Unione europea viene così ridotta a un banchetto su cui si consuma un accordo di potere scellerato, che rischia di avere conseguenze devastanti sull’unità della Spagna e dell’intera Europa", conclude l'eurodeputato.