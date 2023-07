Spagna: Gancia (Lega), 'solidarietà a Clara Ponsati, suo arresto puzza di bruciato'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Esprimo la mia totale solidarietà all'amica e collega europarlamentare Clara Ponsati, arrestata oggi a Barcellona per motivi chiaramente politici. Sei anni fa, i cittadini catalani chiamati alle urne per il referendum per indipendenza della Catalunya, co...

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – "Esprimo la mia totale solidarietà all'amica e collega europarlamentare Clara Ponsati, arrestata oggi a Barcellona per motivi chiaramente politici. Sei anni fa, i cittadini catalani chiamati alle urne per il referendum per indipendenza della Catalunya, con il loro voto decretarono un risultato netto e chiaro, con il 95% degli elettori che votò a favore dell'indipendenza. Questo arresto (e il mandato di cattura per Carles Puigdemont), curiosamente avvenuto il giorno dopo le elezioni nazionali, puzza di bruciato. Forza Clara donna forte e coraggiosa!". Così in una nota Gianna Gancia, eurodeputata della Lega.