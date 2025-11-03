Spagna, governatore di Valencia si dimette un anno dopo le alluvioni

Valencia, (Spagna) 3 nov. (askanews) – Il presidente della Comunità Valenciana, Carlos Mazòn, ha annunciato le dimissioni un anno dopo le alluvioni che causarono oltre 230 morti, il disastro naturale più grave in Spagna nell’ultimo mezzo secolo. Travolto dalle critiche per la gestione dell’emergenza, Mazòn ha riconosciuto gli errori commessi e ha chiesto scusa in diretta televisiva.

“Non posso più andare avanti”, ha detto, spiegando di essere diventato “il bersaglio di critiche, odio e tensione”. Durante la tragedia, Mazòn aveva mantenuto la sua agenda ufficiale, partecipando a un pranzo e a un evento pubblico mentre le acque travolgevano decine di comuni. Le polemiche lo hanno accompagnato per mesi, fino alla decisione di lasciare.