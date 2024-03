Spagna, imponente manifestazione pro-Palestina a San Sebastian

San Sebastian, 18 mar. (askanews) - Una folla di persone a una imponente protesta filo-palestinese chiamata "Stop al Genocidio" in riva al mare nella città basca di San Sebastian, in Spagna. I manifestanti si sono stesi a terra davanti all'installazione scultorea "Il pettine del vento" in segno di ...

San Sebastian, 18 mar. (askanews) – Una folla di persone a una imponente protesta filo-palestinese chiamata “Stop al Genocidio” in riva al mare nella città basca di San Sebastian, in Spagna. I manifestanti si sono stesi a terra davanti all’installazione scultorea “Il pettine del vento” in segno di solidarietà con la popolazione della Striscia di Gaza. Steso anche un gigantesco striscione con la rappresentazione del Guernica, che Pablo Picasso dipinse dopo il bombardamento della città basca di Guernica nel 1937 durante la guerra in Spagna.

Gaza è stata devastata da più di cinque mesi di guerra tra Israele e il gruppo militante Hamas, che ha iniziato la guerra con il suo attacco senza precedenti il 7 ottobre.