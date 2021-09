Lutto in Spagna dove è morta Maria Mendiola del duo Baccara e arriva il messaggio Instagram di Cristina Sevilla: "Grazie per l'amore che ho ricevuto da te"

Spagna e mondo della musica in lutto, è morta Maria Mendiola del duo Baccara, cantò la hit mondiale “Yes sir, i can boogie” e divenne un’icona degli anni 70 ed 80.

María Mendiola è morta sabato 11 settembre a 69 anni in quel di Madrid.

I media riportano che Maria ha abbandonato questa terra “circondata dalla sua famiglia”.

Maria Mendiola del duo Baccara morta: il cordoglio su Instagram

Il ricordo più struggente della cantante lo ha voluto offrire proprio Cristina Sevilla, l’altra metà del duo, che ha postato un commovente messaggio sull’account ufficiale Instagram della band. A corredo della triste notizia e della foto di Maria parole che vengono dal cuore.

Morta Maria Mendiola del duo Baccara: il ricordo di Cristina Sevilla

Ecco il testo del post: “Com’è difficile per me pubblicare questo post. La mia cara Maria, artista meravigliosa, ma per me soprattutto la mia amica, ci ha lasciati oggi. Le parole fanno fatica a uscire e posso solo ringraziare per tutto l’amore che ho ricevuto da te e dirti quello che tante volte ho avuto modo di dirti nella vita: ti voglio bene”.

Maria Mendiola e la nascita delle Baccara: morta una fuoriclasse

La Spagna è sempre stata molto attaccata ai suoi miti musicali, ne sa qualcosa la “nostra” Raffaella Carrà. Mendiola, ballerina di flamenco, fondò le Baccara negli anni 70 assieme a Mayte Mateos. All’inizio si chiamavano Venus e raggiunsero la fama diventando fuoriclasse quando sull’isola di Fuerteventura che furono scoperte dal direttore della RCA tedesca.