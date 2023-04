Spagna, la moglie cade dal sesto piano dell'hotel, marito arrestato

Un vero giallo in terra di Spagna, con una moglie che cade dal sesto piano del’hotel e con suo marito arrestato. Il dramma e crimine sospetto si è consumato a Benindorm con un’accusa di tentato omicidio che adesso grava sul capo del fermato. Da quanto si legge sui media un turista è agli arresti a Benidorm con la grave accusa di tentato omicidio. Accusa formalizzata dopo che sua moglie è precipitata dal balcone del sesto piano di un hotel.

Moglie giù dal sesto piano, marito arrestato

Il 40enne in questione è di nazionalità britannica e la vittima, una 36enne connazionale, si trova ricoverata in condizioni critiche in ospedale. Secondo una ricostruzione de Il Messaggero i due turisti alloggiavano nell’hotel a quattro stelle Rio Park. Ad un certo punto, dopo la mezzanotte, c’è stato l’allarme per la caduta.

Le parole del portavoce della polizia

Un portavoce della polizia nazionale spagnola ha rivelato: “Un uomo britannico è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo che sua moglie, anch’essa britannica, è precipitata dal balcone del sesto piano del loro hotel a Benidorm. L’arresto è una misura preventiva e spetterà al giudice decidere cosa accadrà. La coppia condivideva la stessa stanza”.