Spagna, Luis Rubiales in tribunale per il bacio a Hermoso

Roma, 15 set. (askanews) – Luis Rubiales lascia il tribunale di Madrid dopo la prima udienza in cui è stato ascoltato in merito alle accuse di “violenza sessuale” per il bacio che ha scandalizzato il mondo dato “con la forza” alla giocatrice Jenni Hermoso dopo la finale dei Mondiali femminili a Sydney lo scorso 20 agosto.

Cinque giorni dopo aver rassegnato le dimissioni da capo del calcio spagnolo, è apparso davanti ai giudici. Finora ha continuato a ribadire che quel bacio era “consensuale” nonostante Hermoso abbia affermato che non lo era e di essersi sentita “vittima di un’aggressione”.

Uscendo dall’udienza, Carla Vall, legale della giocatrice spagnola si è detta “molto soddisfatta”:

“Vorrei ringraziarvi per l’attenzione e l’attesa che avete avuto questa mattina e in tutte queste settimane – ha detto ai giornalisti – per occuparvi del caso e vorrei anche dire che penso che possiamo continuare a sostenere che si è trattato di un bacio non consensuale, che è quello che è stato detto fin dall’inizio e che quindi grazie a questo video tutti, l’intero Paese, hanno potuto osservare, come non ci sia stato alcun tipo di consenso, ed è quello che dimostreremo anche in tribunale. Poiché siamo in una fase iniziale del procedimento, aspetteremo di fare ulteriori valutazioni”.

Rubiales è stato interrogato a porte chiuse; i pubblici ministeri, hanno chiesto al giudice di vietare all’ex presidente della Federcalcio spagnola di avvicinarsi a meno di 500 metri da Hermoso e di comunicare con lei con qualsiasi mezzo mentre l’indagine è in corso.