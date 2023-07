Spagna: Lupi, 'vittoria popolari buona notizia per Italia e per Ue'

Spagna: Lupi, 'vittoria popolari buona notizia per Italia e per Ue'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Gli spagnoli hanno scelto il Partito popolare, e questa è una buona notizia. Per loro, perché si governa solo con serietà, responsabilità e concretezza. Ma anche per l’Italia e l’Europa perché conferma un trend positivo...

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – "Gli spagnoli hanno scelto il Partito popolare, e questa è una buona notizia. Per loro, perché si governa solo con serietà, responsabilità e concretezza. Ma anche per l’Italia e l’Europa perché conferma un trend positivo e rafforza anche a livello internazionale la nostra proposta politica. Il compito dei moderati è quello di lavorare per rafforzare sia in Italia sia in Europa l’asse tra popolari e conservatori, e per dare tra un anno al Parlamento europeo una nuova maggioranza". Lo afferma Maurizio Lupi, leader di Noi moderati.