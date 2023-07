Spagna: Maraio (Psi), 'blocco destra iperfavorito, ridimensionato grazie a socialisti'

Roma, 24 lug (Adnkronos) - "In Spagna il blocco della destra e dei popolari, dato per iperfavorito alla vigilia, esce ridimensionato dalle urne. I socialisti di Pedro Sanchez resistono e, a dispetto dei sondaggi, ottengono quasi il 32%, aumentando i voti e i seggi rispetto a 4 anni fa, e tallon...

Roma, 24 lug (Adnkronos) – "In Spagna il blocco della destra e dei popolari, dato per iperfavorito alla vigilia, esce ridimensionato dalle urne. I socialisti di Pedro Sanchez resistono e, a dispetto dei sondaggi, ottengono quasi il 32%, aumentando i voti e i seggi rispetto a 4 anni fa, e tallonando i popolari. L'estrema destra di Vox perde consensi e seggi. Ora servono alleanze ampie per costruire il nuovo Governo”. Così in un post il segretario del Psi Enzo Maraio.