Spagna: Martusciello (Fi), 'Sanchez è un pericolo per unità europea'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "In Spagna la sinistra mette le basi per la disgregazione dell'Europa ed è un pericolo per la sua unità”. Così il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello (Fi-Gruppo PPE), commenta il voto per il presidente del Congresso spagnolo, che ha visto il Psoe di Pedro Sanchez alleato dei secessionisti catalani di Puigdemont.

"Le concessioni separatiste ai catalani – aggiunge – e i cedimenti a ogni altra rivendicazione territoriale, pur di formare comunque un governo da parte di Sanchez , rischia di devastare l'unità politica della Europa". "Se anziché Sanchez, lo avesse proposto Salvini la sinistra lo avrebbe processato in pubblica piazza. Sanchez è un pericolo per l'Europa e una vergogna per chi ha combattuto per la sua unità", conclude Martusciello.