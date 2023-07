Spagna, per Sanchez è festa al Psoe sulle note di "Pedro" della Carrà

Spagna, per Sanchez è festa al Psoe sulle note di "Pedro" della Carrà

Roma, 24 lug. (askanews) – È festa sulle note di “Pedro” di Raffaella Carrà al quartier generale del Partito socialista (Psoe) a Madrid, quando nella notte diventano chiari i risultati delle elezioni in cui la destra – data per favorita – non è riuscita a raggiungere la maggioranza e il leader socialista e premier attuale, Pedro Sanchez potrebbe tornare al governo. A postare il video è Isabel Rodriguez, esponente socialista e portavoce del governo, sul suo canale Instagram.