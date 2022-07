Spagna, premier Sanchez: Via le cravatte contro sprechi energia

Madrid, 30 lug. (askanews) – Informale e comunque elegante, il premier spagnolo Sanchez si è presentato senza la cravatta in conferenza stampa per la tutela ambientale. Il primo ministro ha invitato ai dipendenti è di vestirsi in modo più informale per limitare gli effetti del gran caldo che sta colpendo l’Europa e non sprecare l’energia sempre più cara. Ha così invitato i connazionali a seguire il suo esempio in vista del piano di misure di risparmio energetico che Madrid si appresta a varare per una riduzione del 7% dei consumi energetici, tra queste, aria condizionata a non meno di 27 gradi e riscaldamento a 19 gradi nei luoghi pubblici.