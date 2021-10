Spagna, Sanchez propone di abolire la prostituzione: cosa prevede attualmente la legge?

Sanchez vuole dare un nuovo volto alla Spagna e per questo vuole abolire la prostituzione che dal 1995 è stata depenalizzata.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez vuole abolire la prostituzione nel suo paese dove la materia è stata depenalizzata nel 1995. Il leader del PSOE, Partito socialista spagnolo, vuole invertire questo trend e nel corso del congresso dei socialisti di Valencia ha sottolineato come la prostituzione renda schiave le donne e che per questo vada eliminata.

Come si accennava in precedenza, in Spagna attualmente la prostituzione non è regolamenta, condizione che le permette di muoversi a cavallo tra il mondo del legale e dell’illegale. Le attuali leggi iberiche non prevedo infatti delle sanzioni per chi offre prestazioni sessuali a pagamento di sua volontà, a meno che non lo si faccia in luoghi pubblici (specie in aree frequentate da minori, come scuole o parchi).

Ad essere illegale è invece lo sfruttamento della prostituzione, con la legge che punisce chiunque ottenga un guadagno dalla mercificazione di altre persone anche se consenzienti.

L’obiettivo di Sanchez è dunque quello di introdurre delle sanzioni per i clienti delle prostitute e di perseguire penalmente chiunque sfrutti la prostituzione a proprio vantaggio, da chi affita case o locali a chi trae gestisce tale business.

Stando ai dati pubblicati dall’Onu nel 2016, la Spagna è uno dei maggiori centri mondiali per la prostituzione subito dopo la Thailandia e Porto Rico. Il giro d’affari complessivo della prostituzione sarebbe di 3,7 milioni di euro.