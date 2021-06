Spagna: scarcerati leader catalani, 'carcere ha rafforzato nostre convinzioni' (2)

(Adnkronos) – Otre a Junqueras sono stati messi in libertà altri cinque ex membri del governo catalano e due leader di organizzazioni civiche. Erano stati tutti condannati a pene fra 13 e nove anni di carcere per aver organizzato il referendum secessionista del 2017, ritenuto illegale da Madrid, e successivamente proclamato l'indipendenza della Catalogna.

Arrestati nel novembre 2017, e condannati nell'ottobre del 2019, sono stati riconosciuti colpevoli di sedizione. Per gli ex membri del governo si è aggiunta l'accusa di malversazione, per aver finanziato il referendum con fondi pubblici. L'indulto concesso è parziale e non intacca l'interdizione dai pubblici uffici.