Spagna: Schlein, 'forza Sanchez, noi sappiamo che vuol dire quando destra va al governo'**

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "Pedro Sanchez e il suo governo si sono battuti per la giustizia sociale, per migliorare le condizioni di vita e di lavoro in Spagna, per affrontare con urgenza l'emergenza climatica che minaccia il futuro del pianeta ma anche delle prossime generazioni". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un video pubblicato sui canali social del Psoe in vista delle imminenti elezioni politiche in Spagna.

"E' un governo che per noi è di ispirazione nelle misure coraggiose che ha fatto sui salari, contro la precarietà del lavoro, per creare le tutele del nuovo lavoro digitale. Io mi auguro che Pedro riesca con la sua squadra e tutto il Partito Socialista a vincere queste elezioni".

"E' importante per il futuro di tutta l'Unione Europea. Fatevelo dire dall'Italia, dove sappiamo cosa vuol dire quando l'estrema destra va al governo e comincia a tagliare la sanità, i servizi alle persone, comincia a schiacciare le persone più povere e le persone più fragili. Un nemico al giorno ma soluzioni non ne sanno portare. Quindi, forza Pedro. Speriamo che tu e il tuo governo possiate continuare a fare il bene delle persone, a costruire giustizia sociale e climatica".