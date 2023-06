In Spagna sono state state sequestrate oltre più di 6 tonnellate di cocaina nel porto di Algeciras.

Droga sequestrata in Spagna: trovate oltre 6 tonnellate di cocaina

Maxi-blitz delle forze dell’ordine spagnole, che hanno completato un sequestro di droga nel porto di Algeciras, città costiera della comunità autonoma dell’Andalusia. Secondo le prime fonti disponibili, sarebbero quasi 6,5 le tonnellate di cocaina requisite, provenienti dalla Colombia.

La droga era nascosta in container che trasportavano banane, ed era stata nascosta proprio in mezzo ai frutti. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sui coinvolti, ma dovrebbe già essere stato formalizzato un primo arresto per un uomo di 39 anni.

Spaccio di droga: altro sequestro anche in Calabria

Recentemente anche la Calabria è stata palcoscenico di un importante sequestro di cocaina. Sono stati sequestrati al porto di Gioia Tauro due container contenenti 2.734 kg di cocaina. La droga sequestrata, risultata di qualità purissima e in perfetto stato di conservazione, era proveniente dall’Ecuador.

L’operazione è stata seguita e portata a termine dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento e la direzione della Procura della Repubblica e in collaborazione con i Funzionari dell’Ufficio delle Dogane. Gli investigatori hanno individuati i due box refrigerati, lunghi oltre 12 metri e contenenti – anche in questo caso – tonnellate di banane.