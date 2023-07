Spagna: Smeriglio, 'inaccettabile offensiva contro indipendentisti giorno dopo elezioni'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Appare quanto meno strano che il giorno dopo delle elezioni in Spagna si sviluppi un'offensiva contro gli indipendentisti catalani che in questo momento, nell’ambito della piena sovranità espressa con il voto di ieri, potrebbero svolgere un ruolo d...

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – "Appare quanto meno strano che il giorno dopo delle elezioni in Spagna si sviluppi un'offensiva contro gli indipendentisti catalani che in questo momento, nell’ambito della piena sovranità espressa con il voto di ieri, potrebbero svolgere un ruolo decisivo nell’eventuale formazione di un governo di centrosinistra. Mentre ci si interroga su questa opportunità, legittima perché democraticamente scelta dal popolo spagnolo, si avvia una fase di repressione in cui si colpiscono i leader del movimento indipendentista catalano. Credo che sia una dinamica davvero inaccettabile". Così in una nota l’eurodeputato S&D Massimiliano Smeriglio.