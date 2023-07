Spagna: Tajani, 'risultato elettorale buona notizia anche per Europa'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Congratulazioni a Nunez Feijoo e agli amici del PP che con oltre 8 milioni di voti tornano ad essere il primo partito in Spagna. Il PPE rappresenta il centro della politica anche in Spagna, una buona notizia per tutta l'Europa". Così su Twitter il v...

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – "Congratulazioni a Nunez Feijoo e agli amici del PP che con oltre 8 milioni di voti tornano ad essere il primo partito in Spagna. Il PPE rappresenta il centro della politica anche in Spagna, una buona notizia per tutta l'Europa". Così su Twitter il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito ai risultati elettorali in Spagna.