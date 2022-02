Spagna, tifoso deceduto dopo essere stato travolto da una torre pubblicitaria

Una tragedia ha scosso il calcio spagnolo. Nel corso di una partita amatoriale un tifoso è stato schiacciato da una torre pubblicitaria.

Una tragedia ha scosso il calcio spagnolo. Un uomo ha perso la vita mentre stava assistendo ad una partita amatoriale tra Lenense e il Lealtad, squadre che militano nel campionato di quinta divisione. La vittima che aveva 68 anni, è stata travolta da una torre pubblicitaria.

L’impatto è stato purtroppo fatale. A dare la notizia è stato il quotidiano locale “La nueva España”.

Spagna, morto un tifoso durante una partita amatoriale

Stando a quanto si apprende a far crollare la torre pubblicitaria sarebbe stata la forza del vento. Nel precipitare avrebbe travolto il tifoso che sarebbe stato dapprima soccorso dai giocatori, quindi dagli operatori sanitari, ma per l’uomo non ci sarebbe nulla da fare. Oltre alla morte dell’uomo, l’incidente avrebbe coinvolto una seconda persona che sarebbe stata ferita gravemente.

Fortunatamente non parrebbe in pericolo di vita.



Il messaggio della società Lenense sui social

Nel frattempo la società sportiva spagnola Lenense in un post pubblicato su Facebook ha scritto un messaggio di cordoglio:

“Il consiglio di amministrazione, in segno di rispetto e di lutto per la morte del suo socio José Manuel Fernandez Suárez, ha deciso di sospendere tutta la sua attività sportiva almeno durante la giornata di oggi.

[…] Ribadiamo alla famiglia e agli amici di José Manuel, da parte nostra e di tutta la tifoseria verdebianca che rappresentiamo, il messaggio di cordoglio e di dolore immenso per la sua perdita e, anche, l’impegno ad accompagnare Felix in ciò che ha bisogno per s e pieno recupero. Infine, vogliamo ringraziare tutte quelle persone e istituzioni che ci hanno riempito di messaggi di solidarietà con la famiglia di José Manuel, che è ciò che conta davvero, e con il nostro club”.