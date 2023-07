Spagna: Zangrillo, 'centro moderato punto di riferimento in Italia e in Europa'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – "Un importante segnale di fiducia e di solidità dei valori e della storia dei popolari, che ci fa guardare con ottimismo alle prossime elezioni europee". Lo dice Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione e senatore di Forza Italia, commentando l’esito delle elezioni politiche in Spagna, che hanno visto l’affermazione del Partito popolare di Alberto Nuñez Feijóo con quasi tre milioni di voti in più rispetto al 2019. "Gli elettori scelgono il centro per la sua credibilità e per la sua capacità di esprimere politiche pubbliche nell'esclusivo interesse dei cittadini – osserva Zangrillo –. Una formula vincente, che racchiude in sé i valori liberisti, cattolici, europeisti e atlantisti e che fa del centro moderato un sicuro punto di riferimento in Italia, nell’ambito della coalizione di centrodestra, come nel resto d’Europa".

"In vista delle europee proseguiamo dunque il nostro percorso, con il segretario Tajani, nel solco dei valori e delle politiche del nostro fondatore, Silvio Berlusconi, che continuano a rimanere un patrimonio del centrodestra", conclude il ministro ed esponente azzurro.