Spalletti nuovo ct della Nazionale, l'annuncio della Figc

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – Luciano Spalletti è il nuovo ct della Nazionale. La Figc dal proprio sito ufficializza l'ingaggio dell'allenatore che prende il posto di Roberto Mancini. Spalletti, 64 anni, comincerà l'avventura azzurra il primo settembre e debutterà in panchina il 9 settembre contro la Macedonia del Nord nel primo impegno delle qualificazioni agli Europei 2024. La Figc, nel comunicato ufficiale, non fa riferimento alla durata del contratto: l'accordo con Spalletti dovrebbe durare fino ai Mondiali 2026.

"La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L'allenatore toscano assumerà l’incarico a partire dall’1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano", si legge sul sito della Federcalcio.

"Diamo il benvenuto a Spalletti – dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina -, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi".