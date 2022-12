Spara ad un senza tetto senza un perché: arrestato

Negli Usa un uomo spara ad un senza tetto senza un perché ma viene arrestato dopo che era stato già messo in prigione per altro reato.

Il giovane Dervens Chery aveva ucciso il 68enne Charles Cole con una pistola e si era dileguato, poi era finito in prigione con accuse non correlate. I detective della polizia di Miami però hanno esaminato i suoi oggetti personali e hanno trovato vestiti che secondo loro corrispondevano a quelli che un uomo ucciso poche giorni prima.

Spara ad un senza tetto senza un perché

La polizia ha rilevato che quelli erano abiti molto simili ai vestiti che aveva visto indossare nel video di sorveglianza in cui chi li portava veniva ammazzato a colpi di pistola.

E ad ammazzare quel senzatetto nel sonno in un parco di Miami alla fine di ottobre era stato proprio l’uomo che loro avevano in consegna per altra vicenda Gli investigatori della polizia di Miami affermano anche di essere in possesso delle prove che il ventenne in video con quella che sembra essere una pistola in mano che si avvicina a Charles Herman Cole, 68 anni, e gli spara prima di lasciare la scena.

Il tweet del capo della polizia Morales

La polizia ha arrestato Chery, accusando l’uomo di North Miami di omicidio di secondo grado. Un tweet del capo della polizia Manny Morales ha dato l’annuncio: “L’incredibile lavoro dei nostri detective dell’Unità Omicidi di Miami PD, il loro diligente lavoro e la ricerca incessante della verità hanno portato all’arresto di questo spietato assassino”.