Sparatoria a Buccinasco, uomo di 60 anni ferito alla testa, al volto e ad una spalla: è gravissimo

Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito in una sparatoria a Buccinasco: si trova attualmente ricoverato a Rozzano in condizioni critiche.

Paura a Buccinasco, paese dell’hinterland milanese, dove nella mattinata di lunedì 11 ottobre 2021 ha avuto luogo una sparatoria in cui è rimasto ferito un uomo di 60 anni. Secondo le prime informazioni dell’Areu sarebbe stato ricoverato già in arresto cardiaco con ferite da arma da fuoco alla testa, al volto e ad una spalla.

Sparatoria a Buccinasco

I fatti sono avvenuti in via della Costituzione per motivi ancora da accertare. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo si trovava a bordo della sua bicicletta quando è stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco provenienti da due individui che viaggiavano su uno scooter T Max nero. I primi due colpi li avrebbero sparati a veicolo in corsa colpendo il ciclista nel frattempo affiancato lungo la via.

Il terzo è invece stato esploso da uno dei due malviventi una volta fermato il ciclomotore, con la vittima già riversa sul marciapiede.

Sparatoria a Buccinasco: sarebbe stato un tentato omicidio

Il ferito, Paolo Salvaggio, è un noto pregiudicato per indagini legate al mondo dello spaccio di droga. La modalità della sparatoria lascerebbe presagire una vera e propria tentata esecuzione e le prime ipotesi portano dritte verso un regolamento di conti legato al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Sul posto sono presenti i Carabinieri della Compagnia Corsico e diverse altre pattuglie per accertare la dinamica dell’accaduto e rintracciare i responsabili.