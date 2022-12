Sparatoria a Parigi: chi è il killer

Il responsabile della sparatoria di stamane, in tarda mattinata, presso il centro culturale curdo di Parigi sarebbe un 69enne, ex macchinista dell’Sncf.

Uscito di prigione appena dieci giorni fa e ancora in attesa di processo per aver fatto irruzione in un campo migranti armato di sciabola, l’uomo ha ucciso oggi tre persone (per il momento, poiché dei tre feriti uno è in condizioni gravissime).

Un ex ferroviere in pensione

Gli agenti che lo hanno fermato gli hanno sequestrato l’arma con cui, con tutta probabilità, ha sparato i colpi presso il centro culturale Ahmet-Kaya di rue d’Enghien, nel decimo arrondissement.

Confermata la notizia del precedente arresto dalla procuratrice di Parigi Laure Beccuau a BFM TV: armato di sciabola, l’uomo si sarebbe introdotto all’interno di un campo migranti, ferendo quattro persone, due delle quali in modo grave. Di lì, l’accusa per violenze di carattere razzista. Era ora in attesa del processo.

Lo stesso killer è rimasto ferito

Anche il 69enne si trova ora in ospedale perché sembra aver anch’egli riportato delle lesioni di lieve entità.

«Il pericolo è scampato, le motivazioni del gesto restano al momento sconosciute» dichiara una fonte della polizia. Nel frattempo, la procura della capitale francese ha confermato l’apertura di un’inchiesta.