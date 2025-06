Sparatoria a Rozzano: due uomini colpiti, uno in condizioni critiche

Una sparatoria ha scosso Rozzano, comune alle porte di Milano, nella notte tra giovedì e venerdì. Due uomini sono stati colpiti da colpi d’arma da fuoco, uno dei quali, un trentenne, versa in condizioni critiche. L’episodio è avvenuto poco dopo l’una di notte in un parcheggio, dove un uomo armato ha aperto il fuoco prima di darsi alla fuga.

Il fatto e le indagini

Stando alle prime ricostruzioni, il 30enne è stato colpito da due proiettili. Un altro uomo, di vent’anni, è stato ferito superficialmente al volto. I carabinieri della Compagnia di Corsico sono già al lavoro per far luce sull’accaduto e identificare il responsabile della sparatoria. Le prime testimonianze raccolte sul posto parlano di una violenta lite che avrebbe preceduto gli spari, ma i dettagli rimangono ancora da chiarire.

Le condizioni dei feriti

Il trentenne è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove i medici stanno combattendo per salvarlo. Le sue condizioni sono gravi, ma non si conoscono ancora i dettagli della sua situazione clinica. Il ventenne, invece, ha riportato solo ferite superficiali e non è in pericolo di vita. Le autorità sanitarie stanno monitorando entrambi i pazienti con attenzione.

Testimonianze e reazioni

Un testimone, visibilmente scosso, ha dichiarato: “Non ho mai visto nulla di simile. È stato un caos totale, tutti correvano e urlavano”. La paura è palpabile tra i residenti della zona, che si sentono sempre più insicuri. Le autorità locali sono state sollecitate a intensificare i controlli e a garantire maggiore sicurezza nei parcheggi e nelle aree pubbliche.

Il contesto della violenza

Questo episodio di violenza si inserisce in un contesto più ampio di crescente insicurezza nelle aree periferiche di Milano. In passato, numerosi episodi simili hanno sollevato polemiche e richieste di intervento da parte delle forze dell’ordine. Cosa sta accadendo realmente? Come si può arginare la spirale di violenza che sta colpendo le nostre città?

Prospettive future

Le indagini sono appena iniziate e gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona. Il sospetto è che l’uomo che ha sparato possa avere legami con ambienti criminali locali. La comunità è in attesa di risposte, sperando che giustizia venga fatta al più presto. Quali misure verranno adottate per garantire la sicurezza pubblica?