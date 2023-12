Per la giornata di sabato la Repubblica Ceca proclama il lutto nazionale in memoria delle vittime della sparatoria all'università di Praga

Nella giornata di ieri, il 24enne David Kozak ha aperto il fuoco sulla folla dopo essere salito sul tetto della facoltà di Filosofia dell’università di Praga, uccidendo 14 persone. La Repubblica Ceca è sconvolta dal terribile gesto: sabato sarà lutto nazionale.

Sparatoria Università Praga: la data del lutto nazionale

Domani, sabato 23 dicembre, in Repubblica Ceca sarà giornata di lutto nazionale. A scegliere il giorno è stato il presidente Petr Pavel dopo una riunione straordinaria del gabinetto. Già oggi, alle ore 12 in punto, tutti i cittadini del Paese sono invitati ad effettuare un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Domani, invece, le bandiere della Repubblica Ceca site nei luoghi pubblici saranno tenute a mezz’asta in segno di rispetto nei confronti delle persone uccise brutalmente da Kozak.

Sparatoria Università Praga: il modus operandi del killer

Il capo della polizia Martin Vondrasek ha spiegato che il folle gesto di Kozak era premeditato perché da giorni il ragazzo scriveva sul suo Telegram una sorta di diario in cui aggiornava sulle violenze che da lì a poco avrebbe perpetrato. L’autenticità dei messaggi, molti di loro già resi pubblici, è in realtà ancora da confermare al 100%. Uno di questi recita: “Mi presento, mi chiamo David e voglio fare una sparatoria a scuola e possibilmente suicidarmi. Ho sempre voluto uccidere e ho realizzato che era molto più conveniente fare una strage di massa invece di essere un serial killer”.