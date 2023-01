Sparatoria di Alatri: gli amici di Thomas cercano vendetta

Dopo la terribile sparatoria di Alatri gli amici di Thomas Bricca, vittima di una cieca violenza armata, cercano vendetta.

Lo sostiene il Messaggero che riporta le reazioni dei giovani amici della vittima uccisa nella cittadina in provincia di Frosinone davanti al pronto soccorso dell’ospedale San Benedetto, dove Thomas era appena stato dichiarato clinicamente morto.

Gli amici di Thomas cercano vendetta

Il contesto, sul quale indagano i carabinieri della compagnia locale, è quello per cui alcuni degli amici di Thomas “sanno o immaginano chi ha sparato” al loro pupillo, un ragazzo solare e carismatico.

Il quotidiano romano parla di “momenti di forte tensione, ieri sera, all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale San Benedetto di Alatri”. Dopo l’arrivo dell’ambulanza con al suo interno il 18enne moribondo e colpito alla testa pare da una coppia in scooter, era arrivata la tremenda notizia per cui l’elicottero per il trasferimento a Roma non serviva più.

“La devono pagare, trovatemi un ferro”

Uno degli amici sarebbe entrato urlando: “Dovete sbrigarvi, dovete salvarlo, questo per me è un fratello”.

Poi il dolore assoluto ed una telefonata con quella frase pronunciata forse in un momento di rabbia: “La devono pagare, li devo ammazzare, trovatemi un ferro, trovatelo che questi la devono finire, gli faccio fare la stessa fine”. Il quotidiano mette in relazione quelle reazioni con la direttrice delle indagini dei carabinieri, quella di una “sorta di guerra tra bande che nei giorni scorsi aveva fatto registrare un paio di risse”.

I carabinieri stanno identificando in queste ore tutti gli amici per contestualizzare la tragedia e il crimine che l’ha innescata.