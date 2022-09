Sparatoria dopo una rissa in una scuola di Philadelphia: morto un ragazzo di 14 anni

Philadelphia, rissa degenera in una sparatoria: è accaduto in un liceo, morto un 14enne.

Una rissa degenerata in sparatoria. Quanto è quanto sarebbe avvenuto presso il liceo Roxborough di Philadelphia (Pennsylvania) che ha avuto come vittima un ragazzino di 14 anni. Feriti altri tre suoi compagni. La lite sarebbe scoppiata alla fine di una partita di football nel cortile della scuola.

Queste sono le prime ricostruzioni riportate da diversi media locali tra cui il Philadelphia Inquirer.

Philadelphia, rissa degenera in sparatoria: le dinamiche

La sparatoria sarebbe avvenuta intorno alle 16:40 ora locale (22:40 in Italia). Secondo le prime ricostruzioni da parte degli inquirenti, l’omicida ha sparato da un veicolo in corsa (una Ford sembra) dandosi alla fuga. Il killer ha colpito quattro studenti: due ragazzini di 14 anni, un 17enne e un altro ragazzo di cui al momento si ignora l’età.

I quattro sembra facessero parte della stessa squadra di football.

Come informa SkyTg24 gli studenti sono stati portati presso il Temple University Hospital di Philadelphia. Purtroppo uno dei due quattordicenni è deceduto. Al momento le autorità non sono riuscite ancora a trovare il responsabile della sparatoria, che sembra essere svanito nel nulla. Today informa che le ricerche sono ancora in corso in tutta la zona.

Strage in una scuola russa

Proprio nelle ultime ore si segnala un’altra sparatoria avvenuta in una scuola di Izhevsk (Russia). Un pazzo solitario sarebbe entrato nell’istituto aprendo il fuoco. Sarebbero sei i morti (tra cui anche dei bambini) mentre venti i feriti. L’attentatore si è poi suicidato.