Sparatoria durante il Capodanno Cinese: chi sono le 10 vittime

Sono dieci le vittime della sparatoria avvenuta in una sala da ballo cinese a Monterey Park, in California. Si tratta di cinque uomini e cinque donne, come ha dichiarato lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, in una conferenza stampa. La sparatoria è avvenuta sabato 21 gennaio intorno alle 22:22 di sera a West Garvey Avenue.

Un uomo armato è entrato allo Star Dance Studio e ha iniziato a sparare. L’intervento è stato immediato ma le forze dell’ordine si sono trovate davanti un vero inferno, con dieci morti e un’altra decina di persone ferite, alcune gravemente. Il killer inizialmente era scappato e risultava ricercato.

Il killer si è suicidato

Dopo poco sono arrivate nuove chiamate al 911 per denunciare un uomo armato che voleva entrare in un’altra sala da ballo vicina, ma fortunatamente è stato disarmato.

La polizia ha confermato che si trattava dello stesso killer. In una cittadina vicina è stato fermato un furgone bianco, che è stato circondato dalla polizia. Il killer si è suicidato all’interno del mezzo. “Abbiamo cominciato un’indagine molto vasta, che potrebbe richiedere giorni, se non mesi. Tutto è sul tavolo, stiamo studiando ogni possibilità” ha dichiarato Scott Wiese, capo della polizia. Tutti gli eventi di Capodanno sono stati cancellati.