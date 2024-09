Sparatoria Georgia, uccisi due studenti e due insegnanti

Winder (Georgia), 4 set. (askanews) - E' di quattro morti e almeno 9 feriti il bilancio della sparatoria alla Apalachee high school a Winder, in Georgia. Le vittime sono due studenti e due insegnanti, mentre 9 persone sono state portate in ospedale. A fare fuoco sui compagni e sui professori Colt G...

Winder (Georgia), 4 set. (askanews) – E’ di quattro morti e almeno 9 feriti il bilancio della sparatoria alla Apalachee high school a Winder, in Georgia. Le vittime sono due studenti e due insegnanti, mentre 9 persone sono state portate in ospedale.

A fare fuoco sui compagni e sui professori Colt Gray, 14 anni, studente della scuola dove è avventa la sparatoria, il giovane è stato arrestato.

“È stato spaventoso, credo, perché chiunque avrebbe potuto essere a essere colpito, e ci sono quattro morti. È spaventoso sapere che avresti potuto essere tu.” ha raccontato una studentessa della scuola.

Nelle ore successive all’attacco è emerso che il killer era già stato interrogato nel 2023 per minacce online, ma negò ogni responsabilità. L’Fbi ha precisato che all’epoca non c’erano gli estremi per un arresto.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente Joe Biden condannando la sparatoria: “Non possiamo continuare ad accettare questi crimini – ha scritto in un comunicato – come una cosa normale”. Poi l’appello ai repubblicani: “Dopo decenni di inerzia, i repubblicani al Congresso devono finalmente dire: “Quando è troppo è troppo”. Devono lavorare con i democratici per approvare una legge di nuonsenso sulle armi”.