Sparatoria in centro città: aggiornamenti su due feriti gravi

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Due persone sono state ferite gravemente in una sparatoria avvenuta oggi, intorno alle 13:00 in piazza Garibaldi.
Secondo le prime informazioni fornite dalle forze dell’ordine, l’incidente è avvenuto durante una discussione tra due gruppi. Testimoni oculari riferiscono di aver sentito almeno quattro colpi di pistola.
Le vittime sono state immediatamente trasportate all’ospedale locale, dove attualmente sono in condizioni critiche.
Il capo della polizia, Marco Rossi, ha dichiarato: “Stiamo indagando a fondo sull’accaduto. L’area è stata isolata per raccogliere prove”.
Nel frattempo, gli agenti stanno cercando testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente. AGGIORNAMENTO ORE 15:00: Le autorità invitano chiunque abbia informazioni a contattare la centrale di polizia.
Questa sparatoria riporta alla luce preoccupazioni sulla sicurezza in centro città, un’area già colpita da episodi di violenza in passato.