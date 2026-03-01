Sparatoria in centro città: aggiornamenti su feriti e indagini

Sparatoria in centro città: cinque feriti, un fermo

Lead: Cinque persone sono rimaste ferite e un uomo è stato fermato dopo una sparatoria avvenuta oggi, 1 marzo 2026, in pieno centro città.

Chi: cinque civili feriti; un uomo fermato dalla polizia.

Cosa: sparatoria in strada con più colpi d’arma da fuoco.

Quando: oggi, 1 marzo 2026, intorno alle 12:15.

Dove: via Garibaldi, zona commerciale del centro città.

Perché: motivi ancora in corso di accertamento; le autorità ipotizzano una lite degenerata ma mantengono la cautela.

FLASH: ricostruzione immediata

AGGIORNAMENTO ORE 12:45 — Sul posto i nostri inviati confermano la presenza massiccia di pattuglie della polizia e di mezzi di soccorso.

Secondo le prime informazioni raccolte, i colpi sarebbero stati esplosi in sequenza ravvicinata. I testimoni descrivono fughe concitate e scene di panico.

Le persone ferite sono state trasferite in ospedale. Non sono stati resi noti dettagli sul loro stato di salute.

La polizia ha isolato l’area e avviato i rilievi balistici. Gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi sulle cause dell’episodio.

La dinamica: secondo la questura, un alterco breve è degenerato in una sparatoria. Un uomo, identificato come il sospettato, è stato bloccato dagli agenti a pochi metri dalla scena. «Abbiamo trovato un’arma compatibile con i bossoli recuperati», ha detto il portavoce della polizia in una nota ufficiale.

Vittime e soccorsi

Cinque feriti sono stati trasportati negli ospedali cittadini. Due pazienti sono in condizioni gravemente compromesse ma stabili. Tre persone riportano ferite lievi e sono state medicate in pronto soccorso. Sul posto la Croce Rossa e il 118 hanno allestito un punto di triage per la valutazione immediata dei feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 13:30 — La direzione dell’ospedale civile conferma che due pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Le condizioni non sono considerate di pericolo imminente per la vita, secondo il comunicato ospedaliero.

Indagine e acquisizioni

La polizia scientifica ha isolato un’area di circa 150 metri e sta eseguendo rilievi e riprese. Sono stati sequestrati bossoli e un’arma risultata compatibile con il materiale recuperato sulla scena. Gli investigatori hanno acquisito anche immagini di video sorveglianza della zona.

Sul posto i nostri inviati confermano che gli accertamenti procedono con rilievi balistici e audizioni di testimoni. Le autorità mantengono aperta ogni ipotesi investigativa mentre proseguono le operazioni sul campo.

AGGIORNAMENTO ORE — Il capo della squadra mobile ha dichiarato che sono in corso interrogatori e l’acquisizione di filmati dalle telecamere pubbliche e private. Le autorità mantengono aperta ogni ipotesi, personale o di natura criminale, ma al momento non indicano una matrice organizzata.

Cronologia degli eventi

12:10 — Segnalazione alla centrale operativa di una rissa in via Garibaldi.

12:15 — Colpi d’arma da fuoco; panico tra i passanti.

12:20 — Arrivo di polizia e ambulanze; prime medicazioni sul posto.

12:30 — Fermato un sospetto; sequestro dell’arma.

13:00 — Area transennata; avvio rilievi scientifici.

Sul posto confermiamo

Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di testimoni ancora sotto shock. Numerosi esercizi commerciali risultano chiusi.

Le forze dell’ordine invitano a evitare l’area per consentire le operazioni e i rilievi tecnici.

Contesto e precedenti

Le indagini proseguono per chiarire i motivi dell’alterco degenerato in sparatoria. Gli investigatori stanno ricostruendo le fasi precedenti all’evento e verificando eventuali precedenti penali del fermato.

Negli ultimi mesi la zona aveva registrato episodi di microcriminalità, ma una sparatoria di questa portata non si verificava da anni. Le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli nelle ore successive all’evento e mantengono presidi mirati nelle aree limitrofe.

AGGIORNAMENTO ORE 14:15 — La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio plurimo e porto abusivo d’arma da fuoco. Gli investigatori stanno ricostruendo le fasi precedenti all’evento e verificando eventuali precedenti penali del fermato. Sul posto i nostri inviati confermano che sono in corso interrogatori e l’acquisizione di filmati dalle telecamere pubbliche e private.

Reporter sul posto: John Carter. Fonti: questura locale, 118, testimoni oculari.