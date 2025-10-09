Sparatoria in centro città. Due feriti e indagini in corso.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Una sparatoria è avvenuta oggi, 9 ottobre, intorno alle 13:00 in via Roma, nel centro della città. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza all’ospedale.

Secondo le prime informazioni fornite dalle forze dell’ordine, la sparatoria si è verificata durante un litigio tra due gruppi.

Testimoni oculari riferiscono di aver sentito almeno cinque colpi di pistola.

Il prefetto ha dichiarato: “Stiamo indagando sull’accaduto e faremo il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini”. Sul posto confermiamo la presenza di numerose pattuglie e di agenti della polizia scientifica.

Le autorità hanno chiuso l’area per consentire le operazioni di indagine e raccolta prove. La situazione è ancora in evoluzione.

Timeline: