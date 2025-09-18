Sparatoria in centro città: feriti gravi e indagini in corso

Una sparatoria in centro città ha lasciato due persone gravemente ferite. Le forze dell'ordine sono sul posto.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 – Una sparatoria si è verificata oggi pomeriggio intorno alle 16:30 in via Roma, nel centro della città. Due persone sono state colpite e sono state trasportate d’urgenza all’ospedale.

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente, avviando indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Testimoni oculari riferiscono di aver udito almeno cinque colpi di pistola.

“Ho visto due uomini litigare, poi uno ha estratto una pistola”, ha dichiarato un testimone presente sul posto.

Il capo della polizia ha confermato che le vittime versano in condizioni critiche e che si sta procedendo all’identificazione del sospetto. “Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini”, ha affermato durante una conferenza stampa.

Il luogo della sparatoria è stato isolato e sono in corso le operazioni di raccolta delle prove. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni a contattare la polizia.

Il clima nella zona è teso, con molti cittadini preoccupati per la propria sicurezza. Sul posto confermiamo la presenza di agenti in servizio per garantire l’ordine pubblico.