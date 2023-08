Sparatoria in Cisgiordania, almeno sei feriti, ucciso l'assalitore

Gerusalemme, 1 ago. (askanews) – C’è stata una sparatoria con almeno 6 feriti di cui 2 in gravi condizioni, in Cisgiordania. Un sospetto terrorista palestinese ha aperto il fuoco su un gruppo di cittadini israeliani a Maalé Adoumim, una colonia occupata a est di Gerusalemme, nella valle del Giordano, ferendo almeno sei persone prima di essere colpito e ucciso da un agente della polizia di frontiera che non era in servizio.

I feriti, tra cui un adolescente, sono stati portati in due ospedali di Gerusalemme.

Il ministero della Sanità palestinese ha confermato che l’assalitore, Mohannad Mohammad al-Mazaraah, di 20 anni, è morto.

Dall’inizio dell’anno scorso, la Cisgiordania, territorio occupato da Israele dal 1967, è stata teatro di una serie di attacchi condotti dai palestinesi contro obiettivi israeliani e di violenze commesse dai coloni israeliani contro le comunità palestinesi.