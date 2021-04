Sparatoria in Texas, tre persone uccise: è caccia al killer

Un ex agente di polizia è ricercato dalle forze dell’ordine dopo la sparatoria avvenuta ad Austin, in Texas. Il bilancio parla di tre vittime.

Una sparatoria è avvenuta in Texas, precisamente ad Austin. L’evento è accaduto alle 12 (ora locale) nel complesso residenziale Great Hills Trails. Secondo quanto riportato dalla polizia, il sospettato sarebbe un ex agente non ancora catturato. Il bilancio provvisorio parla di tre vittime che sono state confermate dai maggiori organi d’informazione statunitensi.

Sparatoria in Texas

L’uomo ricercato è Stephen Nicholas Broderick, ex agente di 41 anni della contea di Travis. L’uomo ha lasciato l’arma lo scorso 20 giugno dopo le accuse per aggressione a sfondo sessuale ai danni di un bambino a cui ha fatto seguito l’arresto: Broderick è stato rilasciato dopo un mese su cauzione.

