Cinque persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un bar di Arzano: alcune sarebbero vicine al clan camorristico della 167.

Paura ad Arzano, comune in provincia di Napoli, dove nella serata di mercoledì 24 novembre 2021 ha avuto luogo una sparatoria in cui sono rimaste ferite cinque persone. Secondo quanto appreso sarebbero state trasferite in ospedale in condizioni non gravi.

Spartaoria in un bar ad Arzano

I fatti si sono verificati poco dopo le ore 20.00 all’interno di un locale. Non è ancora chiaro in quanti abbiano fatto irruzione aprendo il fuoco, ma stando a fonti locali tre dei feriti sarebbero vicini al clan camorristico della 167 (dal nome dell’omonimo complesso di edilizia popolare).

Le altre due persone rimaste coinvolte si sarebbero invece trovate nel bar al momento della sparatoria ma sarebbero estranee agli ambienti criminali della zona.

Spartaoria in un bar ad Arzano: indagini in corso

Le ipotesi iniziali hanno dunque fatto pensare ad un agguato diretto verso uomni considerati vicino al clan. Le notizie sono comunque ancora confuse e si avranno maggiori dettagli una volta che i Carabinieri della compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, intervenuti sul posto, avranno ricostruito l’accaduto. Compito loro sarà anche identificare l’autore/gli autori della sparatoria, cosa a cui potranno rivelarsi utili le testimonianze e le videocamere di sicurezza.