Sparatoria in un centro commerciale della Carolina del Nord: 4 feriti

Un uomo apre il fuoco ma con lui ci sarebbe stato anche un complice: sparatoria in un centro commerciale della Carolina del Nord con 4 feriti

Sparatoria in un centro commerciale della Carolina del Nord, l’ennesima negli Usa che ha fatto 4 feriti pare non in pericolo di vita. Secondo i lanci dei media che stanno riportando le fasi dell’ultimo fatto che finirà all’attenzione dell’amministrazione di Joe Biden la polizia di Gastonia è intervenuta dopo che un uomo ha aperto il fuoco all’interno del centro commerciale di Eastridge, a poca distanza dalla capitale Charlotte.

Sparatoria in un centro commerciale della Carolina

Gli agenti hanno fermato e reso inoffensive due persone, una delle quali materialmente indicata come autrice della sparatoria che ha ferito quattro persone. In un primo momento i feriti erano tre ma poi il capo della polizia di Gastonia, lo sceriffo Brittain, ha aggiornato il triste bilancio.

Aggiornato il bilancio dei feriti

Ha spiegato l’ufficiale: “Registriamo una quarta vittima della sparatoria che è stata identificata dai soccorritori dopo essersi recata in autonomia in un ospedale di Charlotte.

Questa vittima ha ferite che non ne pregiudicano la vita”. La polizia, che sta indagando su cause e dinamiche esatte, ha anche provveduto a sgombrare i locali. La direzione dello spot di vendita, dopo una riunione lampo e dopo la fine del repertamento, ha assunto la “decisione di riaprire il centro commerciale”.