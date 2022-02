Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita nel corso di una sparatoria avvenuta in un supermercato di Richland.

Tragedia in un supermercato di Richland, Washington, dove nella giornata di lunedì 7 febbraio 2022 ha avuto luogo una sparatoria che ha causato un bilancio di un morto e un ferito. La Polizia avrebbe già identificato il sospetto, un soggetto precedentemente noto alle forze dell’ordine.

Sparatoria in un supermercato a Richland

Secondo quanto ricostruito, un cittadino avrebbe fatto irruzione in un negozio Fred Meyer per poi aprire il fuoco. I clienti e i dipendenti si sono nascosti nei magazzini, nei bagni e negli uffici fino all’arrivo degli agenti ma ciò non ha impedito che due persone rimanessero coinvolte. Un impiegato del locale è infatti stato gravemente ferito e si trova attualmente in ospedale in condizioni critiche dopo un intervento chirurgico.

Un’altra persona, di cui non si conoscono ancora le generalità, è invece morta sul colpo.

Giunta sul posto, la Polizia avrebbe scortato le persone presenti nel supermercato in un parcheggio per concentrarsi sulla cattura dell’attentatore, datosi alla fuga dopo aver sparato.

Sparatoria in un supermercato a Richland: preso il sospetto

Descritto come un uomo di mezza età, le telecamere hanno mostrato come indossasse una camicia a quadri con un piumino di colore scuro, una ghetta nera o una sciarpa che copriva il naso, pantaloni chiari e scarpe da ginnastica.

Subito dopo i fatti le forze dell’ordine si sono messe sulle sue tracce e lo avrebbero già identificato e condotto in carcere per interrogarlo.