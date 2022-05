Sparatoria in una scuola elementare in Texas: due bambini sono morti nel drammatico evento mentre altri sono stati feriti e ricoverati in ospedale.

Sparatoria in una scuola elementare in Texas: due bambini sono rimasti uccisi nel drammatico evento mentre molti altri sono stati feriti e ricoverati in ospedale.

Sparatoria in una scuola elementare in Texas: morti due bambini e numerosi feriti

Nella giornata di martedì 24 maggio, intorno alle 13:00 ora locale, è stata segnalata una sparatoria all’interno di una scuola elementare situata in Texas, negli Stati Uniti d’America.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che un uomo armato abbia inizialmente fatto fuoco mentre si trovava all’esterno dell’edificio scolastico per poi fare irruzione all’interno della struttura continuando a far esplodere colpi.

La sparatoria ha causato la morte di due bambini mentre altri tredici studenti risultano essere feriti. Tra le persone rimaste ferite, inoltre, figura anche un maestro impiegato presso la scuola texana di 44 anni.

A notificare alle forze dell’ordine la sparatoria in corso presso la Robb Elementary School è stata la direzione scolastica.

In seguito all’arrivo delle autorità e dei sanitari, l’Uvalde Memoria Hospital situato nelle vicinanze della struttura scolastica ha riferito che molti studenti sono stati ricoverati per le ferite riportate mentre altri sono stati trasportati presso la Uvalde High School per ricongiungersi con i genitori.

Dinamica in fase di accertamento: uomo preso in custodia dalla polizia

La dinamica dell’accaduto è in fase di verifica da parte delle forze dell’ordine americane ma, in considerazione delle informazioni preliminari che sono state diramate dai media locali, pare che il soggetto che ha dato vita alla sparatoria si sia dapprima scagliato contro alcuni agenti all’esterno dell’edificio.

Al momento, non è noto se l’uomo sia entrato nella scuola per trovare riparo all’interno oppure se abbia fatto irruzione per ferire i bambini.

La polizia di Uvalde, intanto, ha riferito di aver preso in custodia il soggetto responsabile della strage.