Sparatoria in una scuola in Georgia, arrestato il padre del killer 14enne

Sparatoria in una scuola in Georgia, arrestato il padre del killer 14enne

Winder (Georgia), 6 set. (askanews) - Arrestato e portato in tribunale il padre dell'adolescente responsabile della sparatoria nella scuola della Georgia in cui hanno perso la vita quattro persone. Colin Gray, 54 anni, è stato arrestato proprio in relazione alla sparatoria alla scuola superiore Apa...

Winder (Georgia), 6 set. (askanews) – Arrestato e portato in tribunale il padre dell’adolescente responsabile della sparatoria nella scuola della Georgia in cui hanno perso la vita quattro persone. Colin Gray, 54 anni, è stato arrestato proprio in relazione alla sparatoria alla scuola superiore Apalachee a Winder in Georgia. Colin è il padre di Colt Gray, il quattordicenne che ha sparato uccidendo due studenti e due insegnanti con un fucile d’assalto nella scuola mercoledì scorso.

Gray è accusato di quattro capi di imputazione per omicidio colposo, due capi di imputazione per omicidio di secondo grado e otto capi di imputazione per crudeltà verso i minori.

“Le sue accuse sono direttamente collegate alle azioni di suo figlio e al fatto di avergli permesso di possedere un’arma”, ha detto Chris Hosey, direttore dell’ufficio investigativo della Georgia.

“Cosa stiamo affrontando? Il crepacuore. Un giovane ha portato una pistola in una scuola, ha commesso un atto malvagio e ha tolto delle vite, e ha ferito delle persone non solo fisicamente ma anche mentalmente”, ha affermato da parte sua lo sceriffo della contea di Barrow, Jud Smith, durante la conferenza stampa.