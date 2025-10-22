Sparatoria nel centro città: dettagli e aggiornamenti

AGGIORNAMENTO ORE 15:30: Un attacco armato si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 14:00 nel centro città, in via Roma. Tre passanti sono stati colpiti e trasportati d’urgenza all’ospedale.

Secondo le forze dell’ordine, un uomo armato ha aperto il fuoco durante una discussione. Testimoni oculari riferiscono di aver sentito almeno cinque colpi di pistola.

Sul posto, i nostri inviati confermano che la polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto.

AGGIORNAMENTO ORE 15:45: Le vittime, due uomini e una donna, sono attualmente in condizioni critiche. “Stiamo facendo il possibile per salvare le loro vite,” ha dichiarato il direttore sanitario dell’ospedale.

La polizia ha bloccato l’area e avviato le ricerche per catturare il sospetto. “Non possiamo permettere che la violenza continui nelle nostre strade,” ha affermato il sindaco in una conferenza stampa.

Questa sparatoria avviene in un periodo di crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica nella città. Le autorità hanno promesso un aumento della presenza di agenti nelle zone più colpite.

